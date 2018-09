München (dpa) - Der französische Nationalspieler Kingsley Coman will gerne über seine Ausleihe hinaus beim FC Bayern München bleiben.

"Der Verein soll mich kaufen, das wünsche ich mir. Aber noch sind es zwei Jahre bis dahin", sagte der 19 Jahre alte Offensivspieler dem "Kicker" in einem Interview. Coman wurde vom deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer für zwei Spielzeiten von Juventus Turin ausgeliehen. Angeblich soll der gebürtige Pariser bei einer festen Verpflichtung 21 Millionen Euro Ablöse kosten. "Also muss ich weiter beweisen, dass es sich lohnt, so viel Geld für mich auszugeben", sagte er.

Den Abschied von Trainer Pep Guardiola zum Saisonende bedauert Coman, freut sich aber zugleich auf Nachfolger Carlo Ancelotti. "Er weiß, wie man Champions macht", sagte Coman. Ancelotti gewann unter anderem dreimal als Trainer die Champions League (2003, 2007, 2014).

Verteidiger Medhi Benatia gibt sich indes trotz seines häufigen verletzungsbedingten Fehlens kämpferisch. "Es gibt solche Perioden. Aber ich verzweifele nicht. Es gibt Spieler, die sind neun Monate am Stück verletzt, die sich das Bein brechen. Es geht immer noch schlimmer, deshalb will ich mich nicht beschweren", sagte der 28-Jährige dem "Kicker".

Dem Fachmagazin zufolge hat sich Benatia, dessen Fußball-Jahr 2015 vorzeitig beendet war, seit seinem Wechsel im Sommer 2014 vom AS Rom schon acht Muskelverletzungen zugezogen. Benatia räumte ein, dass "es natürlich nervt, dass ich mich jedes Mal neu verletze. Aber ich muss damit klarkommen".

