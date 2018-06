London (dpa) - Im Krisen-Duell mit dem FC Chelsea hat Manchester United den so sehnlichst erhofften Sieg verpasst.

Mit Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der seine Drei-Spiele-Sperre abgesessen hatte und 90 Minuten durchspielte, blieb die Mannschaft des stark kritisierten Trainers Louis van Gaal am Montag beim 0:0 zwar auch im achten Pflichtspiel in Serie ohne Sieg, zeigte sich aber deutlich formverbessert.

Die Gastgeber begannen stürmisch und hatten bereits nach drei Minuten Pech, als ein Schuss von Juan Mata an die Latte prallte. Im Gegenzug glänzte United-Keeper David de Gea mit einem tollen Reflex nach einem Kopfball von John Terry. Chelseas Keeper Thibaut Courtois hatte Glück, als Anthony Martial in der 16. Minute den Pfosten traf.

Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Schlussmänner ihre Stärken. Drei Minuten nach dem Wiederanpfiff konnten die Spanier Pedro und César Azpilicueta ihren Landsmann de Gea nicht überwinden. In der 56. Minute war Courtois auf dem Posten, als Ander Herrera aus kürzester Distanz am Belgier scheiterte. Nemanja Matic vergab nach einem Alleingang kläglich (62.). Am Ende blieb es beim gerechten Unentschieden. ManUnited bleibt Sechster, Chelsea steht auf Rang 14.

Vorerst die Tabellenspitze übernahm der FC Arsenal mit Mesut Özil und Per Mertesacker. Die Gunners zeigten sich zwei Tage nach der 0:4-Pleite in Southampton deutlich verbessert und besiegten den AFC Bournemouth mit 2:0 (1:0). Mit 39 Punkten stehen die Nord-Londoner zumindest bis Dienstag auf Rang eins.

Der starke Spielmacher Özil bereitete mit seiner 16. Saisonvorlage die Führung für das Team von Trainer Arsène Wenger durch Gabriel (27.) vor. Den 2:0-Endstand erzielte der 27-Jährige selbst. "Özil könnte den Ball ohne Kratzer durch eine Käsereibe schieben", schrieb Englands ehemaliger Weltklasse-Stürmer Gary Lineker bei Twitter. Einen Rekord feierte Arsenal-Keeper Petr Cech, der zum 170. Mal seinen Kasten in der Premier League sauber hielt.

Am letzten Spieltag des Jahres sorgten einige ehemalige Bundesliga-Profis für Furore. Heung-Min Son, bis Sommer in Leverkusen aktiv, traf per Hacke in letzter Minute beim 2:1-Sieg des neuen Tabellendritten Tottenham Hotspur in Watford. Der frühere Bayern-Spieler Xherdan Shaqiri per Doppelpack, der Ex-Hannoveraner Joselu und Marko Arnautovic (Werder Bremen) mit einem Foulelfmeter kurz vor Schluss erzielten die Tore für Stoke City beim 4:3 in Everton.

