Rom (AFP) Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat den designierten Chef der libyschen Einheitsregierung, Fajes al-Sarradsch, empfangen und ihm seine Unterstützung zugesichert. "Italien ist bereit, innerhalb des notwendigen Rahmens des internationalen Rechts jeder möglichen Bitte um Hilfe von Libyen schnell zu entsprechen", ließ Renzi am Montag in Rom erklären. Zugleich bekräftigte Renzi sein "volles Vertrauen in die Fähigkeit der neuen libyschen Behörden, den sie erwartenden drängenden Herausforderungen zu begegnen". Dazu zähle die Schaffung "eines institutionellen Rahmens, der auf Einbeziehung und nationaler Versöhnung beruht".

