Berlin (dpa) - Der neue Einsatz der Bundeswehr in der Türkei im Zuge der Syrien-Krise muss nach Auffassung der Linkspartei vom Bundestag abgesegnet werden. Jeder Abgeordnete müsse sich fragen lassen, ob er "die Zustimmung zu einer weiteren Militarisierung der deutschen Außenpolitik" geben wolle, sagte Linke-Chefin Katja Kipping in der ARD. Kipping reagierte auf die geplante Überwachung des Luftraums über der Türkei durch Awacs-Aufklärungsflugzeuge der Nato. Die Awacs-Maschinen mit deutschen Besatzungsmitgliedern werden dafür vorübergehend von Geilenkirchen in das südtürkische Konya verlegt.

