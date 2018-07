Berlin (dpa) - Die CSU will länger in Deutschland bleibende Migranten zu Deutschkursen und einem Bekenntnis zu demokratischen Grundwerten verpflichten. "Wir müssen Integrationsbereitschaft einfordern", heißt es einer Beschlussvorlage für die Klausur der CSU-Landesgruppe im Januar. Besonders mit Blick auf Flüchtlinge und Asylbewerber heißt es in dem Entwurf, jeder müsse "individuell im Rahmen einer Integrationsvereinbarung zu unseren Werten, unserer Rechtsordnung und den Regeln eines friedlichen Zusammenlebens bekennen". Auch die CDU hatte sich für Integrationsvereinbarungen ausgesprochen.

