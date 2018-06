Baden-Baden (dpa) - Helene Fischer war am Weihnachtsfest nicht zu schlagen: Mit ihrem neuen Album "Weihnachten" hat sie sich den ersten Platz in den deutschen Albumcharts zurückgeholt. In der Vorwoche hatte sich der Star mit Platz zwei begnügen müssen.

Auch Adele ("25") macht einen Platz gut und steht jetzt auf der Zwei, wie GfK Entertainment am Montag mitteilte. Vom sechsten auf den dritten Rang stößt Coldplay ("A Head Full Of Dreams") vor. Von der Sieben auf die Vier verbessert sich das Album "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert, Vol. 2", auf dem Musiker wie Sarah Connor, Andreas Gabalier und Xavier Naidoo Weihnachtslieder singen. Sarah Connor ist als Fünfte mit "Muttersprache" auch solo zurück in den Top 5.

In den Single-Charts dominiert weiterhin Adele mit "Hello". Dahinter gab es einen Platztausch: Matt Simons ("Catch & Release") ist jetzt Zweiter vor Robin Schulz & Judge ("Show Me Love"). Glasperlenspiel ("Geiles Leben") bleibt auf der Vier. Einen Sprung von der Zehn auf die Fünf macht Coldplay ("Adventure Of A Lifetime").

GfK Entertainment