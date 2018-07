Jerusalem (AFP) Israel arbeitet einem Bericht der Organisation Peace Now zufolge an der Wiederbelebung von Plänen zum Bau von Siedlerwohnungen in einem besonders umstrittenen Gebiet des besetzten Westjordanlands. Das Wohnungsbauministerium plane die Errichtung von mehr als 55.500 Wohneinheiten, die teilweise in zwei neu zu errichtenden Siedlungen entstehen sollen, berichtete die Organisation am Montag unter Berufung auf Regierungspläne. 8300 der Wohnungen sollen demnach in der besonders sensiblen Zone East One (E1) entstehen. Das Ministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

