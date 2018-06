Kano (AFP) Bei einem Doppelanschlag im Nordosten Nigerias sind am Montag offenbar dutzende Menschen getötet worden. Die beiden Selbstmordattentäterinnen sprengten sich auf einem Markt in der Stadt Madagali im Bundesstaat Adamawa in die Luft, wie die Armee mitteilte. Nach Angaben eines Gemeindevorstehers rissen sie mindestens 30 Menschen mit in den Tod. Das Militär nannte keine Opferzahlen.

