Warschau (AFP) Ungeachtet internationaler Proteste hat der polnische Präsident Andrzej Duda ein umstrittenes Gesetz zur Reform des Verfassungsgerichtes in Kraft gesetzt. Duda unterzeichnete das Gesetz am Montag, wie das Präsidialamt in Warschau mitteilte. Die Arbeit der Verfassungshüter wird damit neu geregelt und erheblich erschwert. Kritiker befürchten, dass das Verfassungsgericht lahmgelegt werden könnte. Die EU bekräftigte ihre Bedenken.

