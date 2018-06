Riad (AFP) Angesichts eines Milliardendefizits in Saudi-Arabien wegen des drastisch gesunkenen Ölpreises hat die Regierung in Riad eine Erhöhung der Benzinpreise um 40 Prozent und weitere Maßnahmen beschlossen. Die Preiserhöhung beim Benzin gilt bereits ab Dienstag, wie die amtliche Nachrichtenagentur SPA am Montag berichtete. Der von König Salman geleitete Ministerrat habe eine Reihe weiterer Änderungen bei den staatlichen Subventionen beschlossen, so dass auch Diesel, Kerosin, Strom und Wasser teurer würden.

