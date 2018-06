Genf (AFP) Zweieinhalb Wochen nach der Anhebung der Alarmstufe wegen einer konkreten extremistischen Bedrohung ist der Schweizer Kanton Genf zur vorherigen Warnstufe zurückgekehrt. Die terroristische Bedrohung werde nun als "vage" eingestufte, teilte die Genfer Sicherheitsbehörde DSE am Montag mit. Dies habe eine Neubewertung der Lage nach Weihnachten ergeben. Die Herabstufung erfolgte den Angaben zufolge auf Empfehlung der Kantonspolizei und in Absprache mit den Bundesbehörden in Bern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.