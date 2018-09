Oberstdorf (dpa) - Angeführt von Weltmeister Severin Freund gehen zehn deutsche Skispringer beim Auftaktwettbewerb der 64. Vierschanzentournee morgen in Oberstdorf an den Start. In der Qualifikation war Freund mit einem Sprung auf 134,5 Meter als Zweiter bester DSV-Springer. Den Sieg sicherte sich Topfavorit Peter Prevc aus Slowenien, der auf 136,5 Meter kam. Dritter wurde der Norweger Johann Andre Forfang mit der Tagesbestweite von 139 Metern. Eine gute Vorstellung bot auch Andreas Wellinger, der auf Rang zehn landete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.