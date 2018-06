Madrid (AFP) Feuerwehrleute haben in Spanien am Montag gegen fast 120 Waldbrände gekämpft. Besonders betroffen von den durch ungewöhnlich warme Temperaturen und ausbleibenden Regen begünstigten Feuern sind die nördlichen Regionen Kantabrien und Asturien. Allein in Kantabrien wüteten am Morgen rund 80 Feuer, angefacht von heftigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern.

