Köln (SID) - Die 64. Auflage der Vierschanzentournee startet um 17.15 Uhr mit der Qualifikation für das Springen in Oberstdorf. Favorit bei der Tournee ist in diesem Jahr vor allem der Slowene Peter Prevc. Skisprung-Weltmeister Severin Freund will hingegen 14 Jahre nach Sven Hannawalds "Grand Slam" endlich das deutsche Trauma beenden.

In Gelsenkirchen steigt bereits zum 14. Mal die World Team Challenge. Dabei peilen zwei deutsche Duos vor den erwarteten 40.000 Zuschauern einen Heimsieg an. Simon Schempp/Vanessa Hinz und die Vorjahreszweiten Erik Lesser/Franziska Hildebrand wollen sich die Siegprämie von 28.000 Euro sichern. Die Wettbewerbe auf Schalke beginnen um 18.30 Uhr.

Am Montag bestreiten die Damen mit dem Riesenslalom im österreichischen Lienz das erste Rennen nach den Weihnachtsfeiertagen. Für den DSV gehen ab 10.30 Uhr vier Fahrerinnen an den Start. Neben Viktoria Rebensburg, sind auch Lena Dürr, Simona Hösl und Barbara Wirth dabei.