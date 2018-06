Johannesburg (AFP) Bei mehreren Bränden in Armenvierteln in Kapstadt sind am Montag neun Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Zu den Todesopfern zählten ein fünfjähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen, sagte der Leiter der städtischen Feuerwehr und Rettungsdienste, Theo Laye, der Nachrichtenagentur AFP. Die Feuer hätten hunderte Hütten zerstört, so dass etwa 1500 Menschen nun obdachlos seien. Die Brandursache stehe noch nicht fest, führte Laye aus. Die Brände waren demnach bereits am Weihnachtswochenende ausgebrochen.

