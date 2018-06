Berlin (dpa) - Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat die von der Bundeswehr unterstützten Luftangriffe in Syrien mit den Terroranschlägen in Paris gleichgesetzt und damit für empörte Reaktionen gesorgt. "Natürlich ist es kein geringeres Verbrechen, unschuldige Zivilisten in Syrien mit Bomben zu ermorden, als in Pariser Restaurants und Konzerthäusern um sich zu schießen", sagte Wagenknecht der dpa. Politiker von CDU und SPD kritisierten Wagenknecht scharf. SPD-Fraktionsgeschäftsführerin Christine Lambrecht nannte die Äußerungen in der "B.Z." zynisch und verantwortungslos.

