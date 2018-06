Kabul (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montagmorgen mindestens ein Zivilist getötet und vier weitere Zivilisten verletzt worden. Das teilte Innenministeriumssprecher Sedik Sedikki am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Laut Vizepolizeichef Gul Agha Rohani war nach ersten Informationen ein ausländischer Militärkonvoi das Ziel des Autobombenanschlags, zu dem sich zunächst niemand bekannte.

