New York (AFP) Die aggressive Werbekampagne des kanadischen Popstars Justin Bieber für sein jüngstes Album "Purpose" ist nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Die Stadtverwaltung von San Francisco forderte die an der Kampagne beteiligten Firmen am Montag auf, die in Form von Graffitis auf Bürgersteige gesprayte Reklame zu entfernen. Sollte dies nicht erfolgen, würden gerichtliche Schritte eingeleitet. Pro Graffiti könnten dabei auf die Beklagten Kosten bis zu 2500 Dollar (knapp 2300 Euro) zukommen.

