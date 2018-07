Zauchensee (SID) - Der Ski-Weltverband FIS hat einen neuen Austragungsort für die alpinen Rennen der Frauen am 9. und 10. Januar 2015 gefunden. An diesen beiden Tagen werden nun im österreichischen Zauchensee oberhalb von Altenmarkt eine Abfahrt (Samstag, 11.30 Uhr) und ein Super-G (Sonntag, 11.30 Uhr) ausgetragen. Die Rennen hätten ursprünglich in St. Anton stattfinden sollen.