Brüssel (AFP) Kurz vor Silvester hat die belgische Polizei womöglich eine Serie von Anschlägen in Brüssel verhindert: Zwei Verdächtige wurden festgenommen, weil sie bei den Feiern zum Jahreswechsel Anschläge an mehreren beliebten Orten in Belgiens Hauptstadt geplant haben sollen, darunter auf die Polizeizentrale am Großen Platz im Zentrum von Brüssel. Es habe "ernsthafte Bedrohungen" gegeben, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag.

