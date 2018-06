Brüssel (AFP) In Belgien sind zwei Menschen festgenommen worden, die zum Jahreswechsel Anschläge in Brüssel geplant haben sollen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen mit. Es habe "ernsthafte Bedrohungen" für mehrere beliebte Orte in der belgischen Hauptstadt gegeben.

