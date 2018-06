Essen (AFP) Viele Bürger in Deutschland haben in diesem Jahr von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein vorteilhaftes Bild gewonnen. 50 Prozent der Befragten gaben in einer Emnid-Umfrage im Auftrag der Funke-Mediengruppe (Dienstagsausgaben) an, die CDU-Chefin habe sie 2015 eher positiv überrascht. 40 Prozent der Befragten sagten, sie seien von Merkel eher negativ überrascht worden.

