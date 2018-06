Berlin (AFP) Wenn die Deutschen im nächsten Jahr eine größere Geldsumme übrig haben, wollen sie diese am liebsten in Immobilien anlegen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens GfK für den Bankenverband nannten 37 Prozent die derzeit vergleichsweise zinsgünstige Immobilie als Wunschanlage für 2016, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte. Auf Platz zwei stehen mit jeweils 28 Prozent Fest- und Tagesgeld, erst auf dem dritten Rang liegt mit 25 Prozent das Sparkonto beziehungsweise der Sparplan. 2014 und 2015 hatten jeweils die meisten Befragten nach eigenen Angaben ihr Geld bevorzugt aufs Sparkonto gelegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.