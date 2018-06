Hamburg (AFP) Fernsehmoderator Götz Alsmann übt sich in TV-Verzicht: "Ich schaue schon lange nicht mehr flächendeckend Fernsehen", sagte Alsmann dem Wochenmagazin "Die Zeit" laut Vorabmeldung vom Dienstag. "Das liegt an dem Unfug, der gezeigt wird", sagte Alsmann. "Ich habe mal reingezappt in 'Big Brother', in 'Deutschland sucht' dies oder das." Das Ergebnis sei frustrierend ausgefallen: "Ich konnte schon die Einspielfilmchen nicht ertragen. Dieses pseudodokumentarische Gelaber geistiger Pantoffeltierchen halte ich einfach nicht aus."

