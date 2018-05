Berlin (AFP) Die Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive und die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum für alle Menschen mit niedrigem Einkommen zählen nach Einschätzung deutscher Oberbürgermeister zu den Kernaufgaben der Städte im kommenden Jahr. Dies ergab eine am Dienstag in Berlin veröffentlichte Befragung des Deutschen Städtetages bei den Spitzen großer Mitgliedsstädte. In dem Meinungsbild mahnen die Stadtchefs zudem eine deutlich stärkere Unterstützung der Kommunen bei den Integrationsbemühungen durch Bund und Länder an.

