Stuttgart (AFP) Die zehn Unternehmen mit den höchsten Börsenwerten der Welt sitzen allesamt in den USA. Das geht aus einer Analyse der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) hervor, die am Dienstag in Stuttgart veröffentlicht wurde. Vor einem halben Jahr waren in den Top Ten demnach lediglich acht US-Firmen zu finden. Von den einhundert am höchsten bewerteten Formen kommen laut der Analyse 54 aus den USA, 26 aus Europa und 17 aus Asien. Deutschland ist mit sechs Unternehmen in den Top 100 vertreten.

