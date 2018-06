Swinemünde (dpa) - Die polnische Polizei hat keine Bestätigung dafür, dass ein Schuss aus einer Schreckschusspistole die Explosion von Feuerwerkskörpern in Swinemünde auf der Ostsee-Insel Usedom ausgelöst hat. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte eine Polizeisprecherin der dpa. Ein deutsches Ehepaar hatte Anzeige erstattet, weil der Brand in einem Verkaufsstand für Feuerwerkskörper am Sonntag angeblich durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole ausgelöst worden sei. Der Brand hatte fünf Verkaufsbuden in Swinemünde nahe der Grenze zum deutschen Seebad Ahlbeck zerstört. Drei Menschen wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.