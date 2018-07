Wiesbaden (dpa) - Sprudelnde Steuerquellen haben den öffentlichen Kassen in Deutschland ein kräftiges Plus eingebracht. Der Gesamthaushalt erzielte in den ersten drei Quartalen 2015 einen Überschuss von 3,9 Milliarden Euro. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres wies die Haushalte insgesamt noch ein Defizit von 20,8 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Sowohl der Bund als auch Länder und Kommunen konnten Überschüsse vorweisen. Das Plus des Bundes war mit 5,6 Milliarden Euro am höchsten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.