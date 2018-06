Magdeburg (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Sebastian Ernst gesichert. Der 20-Jährige kommt zum 1. Januar von Bundesligist Hannover 96 und erhält in Magdeburg einen Vertrag bis Sommer 2017. Ernst wurde in der Jugend von Hannover 96 ausgebildet, kam in der Bundesliga bislang aber nicht zum Einsatz. In der Regionalliga Nord spielte Ernst in der laufenden Saison 17-mal für die 96-Reserve und erzielte dabei ein Tor.