Leicester (SID) - Der FC Arsenal mit seinen deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Per Mertesacker geht in der englischen Premier League als Tabellenführer ins neue Jahr. Das Überraschungsteam Leicester City konnte die Gunners am Dienstagabend durch ein 0:0 gegen Ex-Meister Manchester City nicht wieder von der Spitze verdrängen und rangiert wegen der schlechteren Tordifferenz hinter den punktgleichen Londonern, die bereits am Montag durch ein 2:0 gegen den AFC Bournemouth auf Platz eins gesprungen waren. ManCity rückte durch das Remis an Tottenham Hotspur vorbei auf den dritten Rang vor.

Trotz des Heimvorteils vermied Leicester nur mit Mühe die zweite Niederlage in Serie nach dem 0:1 am Boxing Day beim FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp. Die Gäste um den früheren Wolfsburger Bundesliga-Profi Kevin de Bruyne setzten die Platzherren über weite Strecken massiv unter Druck, ließen ihre Chancen aber ungenutzt. Leicester blieb bei seinen vereinzelten Entlastungsangriffen wirkungslos.

Am Mittwoch bestreitet Liverpool beim Tabellenvorletzten FC Sunderland das letzte Punktspiel des Jahres in der Premier League. Klopps Mannschaft kann dabei durch einen Sieg vom zehnten auf den siebten Platz unmittelbar hinter Rekordmeister Manchester United klettern.