London (dpa) - Jetzt vergleicht Arsenal-Trainer Arsène Wenger ihn schon mit dem legendären Niederländer Dennis Bergkamp. Mesut Özil scheint derzeit auf dem Fußballplatz schier alles zu gelingen.

16 Torvorlagen, drei Treffer, davon einen am Montagabend beim 2:0 über den AFC Bournemouth. Und was für einer! Traumhafter Doppelpass, kaltschnäuzig abgeschlossen.

"Ich weiß nicht, aber was er im Moment macht, ist einfach fantastisch", pries Coach Wenger den deutschen Fußball-Weltmeister. "Der Zauberer von Oz feuert die Gunners an die Spitze", huldigte die "Daily Mail" auf ihrer Onlineseite dem 27-Jährigen. "Drei Punkte, kein Gegentor und für den Moment Erster in der Liga", bilanzierte Özil selbst am Dienstag via Twitter dagegen recht nüchtern.

Der Vergleich mit einer Vereinsikone dürfte aber auch für Özil etwas Besonderes sein. Ja, er sei wie Bergkamp, sagte Wenger über seinen Spielmacher. Özil werde immer mehr auch zu einem Torschützen. Für den Trainer des FC Arsenal ist er derzeit der beste Spieler der Liga. "Schauen Sie sich die Zahlen und Vorlagen an, die sprechen für sich", betonte er. Verschmerzen konnte Wenger, dass Per Mertesacker nach einem Pfostenabpraller seine Torstatistik nicht hatte aufhübschen können - und den Ball aus etwa einem Meter neben das Tor köpfte.

Teamstatistiken

Özil bei Facebook

Wenger über Özil

Daily Mail