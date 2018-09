Warschau (AFP) Vor dem Hintergrund des anhaltenden Flüchtlingsandrangs hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex auf Bitten Athens hunderte Grenzschützer und 15 Boote zu den griechischen Inseln entsandt. Frontex mit Sitz in Polens Hauptstadt Warschau erklärte am Dienstag, dass am Tag zuvor mit der Entsendung von 293 Beamten und 15 Booten begonnen worden sei. Demnach wurde die Mission namens "Poseidon Rapid" nach einer Bitte Griechenlands um Hilfe an seinen Außengrenzen in der Ägäis gestartet.

