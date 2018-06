London (AFP) In Großbritannien ist ein junges Paar schuldig gesprochen worden, weil es einen Bombenanschlag geplant und das Vorhaben im Kurznachrichtendienst Twitter diskutiert hatte. Ein Londoner Gericht verkündete den Schuldspruch gegen den 25-jährigen Mohammed Rehman und seine 24-jährige Frau Sana Ahmed Khan am Dienstag. Sie sollen demnach für Ende Mai dieses Jahres geplant haben, zehn Jahre nach den Selbstmordanschlägen in London ein erneutes Attentat zu verüben. Das Strafmaß soll später festgelegt werden.

