Guatemala-Stadt (AFP) Die Staaten Zentralamerikas und Mexiko haben eine Lösung für tausende kubanische Flüchtlinge gefunden, die auf ihrem Weg in die USA in Costa Rica gestrandet sind. Bei Gesprächen in Guatemala vereinbarten die Staaten am Montag nach Angaben des costaricanischen Außenministeriums, dass die Kubaner von Costa Rica per Flugzeug nach El Salvador gebracht und dann weiter mit dem Bus über Guatemala und Mexiko in die USA reisen sollen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.