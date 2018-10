Conakry (AFP) Zwei Jahre nach dem Ebola-Ausbruch im westafrikanischen Guinea hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Land offiziell für Ebola-frei erklärt. "Die WHO erklärt das Ende der Übertragung des Ebola-Virus' in der Republik Guinea", teilte die UN-Organisation am Dienstag mit. Die letzte bekannte Ebola-Patientin war ein neugeborenes Baby, das mit dem Virus zur Welt kam. Es war am 16. November für geheilt erklärt worden. Anschließend begann ein Countdown von 42 Tagen - doppelt so viel wie die Inkubationszeit. Dieser Zeitraum wird benötigt, um ein Land für virusfrei zu erklären.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.