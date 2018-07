Damaskus (AFP) Im Rahmen eines Abkommens zwischen der syrischen Regierung und Rebellen sind hunderte aus zwei belagerten Städten stammende Syrer in der Gegend von Damaskus eingetroffen. Mehr als 300 Menschen aus den Orten Fua und Kafraja in der nordwestlichen Provinz Idlib seien am Dienstag in Sajjida Seinab südlich der syrischen Hauptstadt angekommen, hieß es aus Kreisen, die dem Abkommen nahe stehen. Später am Tag solle es eine offizielle Begrüßungsfeier geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.