Ramadi (AFP) Nach der Befreiung von Ramadi von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat der irakische Regierungschef Haider al-Abadi der Stadt einen Besuch abgestattet. Er landete am Dienstag mit einem Hubschrauber in der durch die Kämpfe der vergangenen Wochen zerstörten Hauptstadt der Provinz Anbar, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Al-Abadi beglückwünschte die irakische Armee zu ihrem Sieg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.