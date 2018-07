Aden (AFP) Bewaffnete Dschihadisten haben in der südjemenitischen Hafenstadt Aden drei Universitätsfakultäten geschlossen, um nach Zeugenangaben eine Geschlechtertrennung zu erzwingen. Die teilweise maskierten Extremisten hätten Studenten aus den Fakultäten für Verwaltungswissenschaften, Jura und Ingenieurswissenschaften hinausgedrängt und die Eingänge verschlossen, berichteten Zeugen am Dienstag. Zwei Studenten, die den Vorfall gefilmt hätten, seien in der Gewalt der Dschihadisten. Diese hätten gerufen: "Keine Mischung der Geschlechter! Wir haben Euch gewarnt." Den Angaben zufolge gab es keinen Versuch der Behörden, die Islamisten aufzuhalten.

