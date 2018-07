Kempten (dpa) - Neue Erkenntnisse zur Messerattacke im Allgäu: Ein wohl psychisch kranker Mann soll zuerst seinen Mitbewohner mit einem Beil getötet und später in einem Einkaufszentrum einen Unbekannten niedergestochen haben. Laut Polizei hat ein Ermittlungsrichter die Unterbringung des 26-Jährigen angeordnet. Der Mann war gestern nach der Messerattacke in einem Einkaufszentrum von Passanten überwältigt und anschließend von der Polizei festgenommen worden. Die Beamten machte er später auf eine tote Person in seiner Wohnung aufmerksam. Dort fanden die Ermittler dann die Leiche des Mitbewohners.

