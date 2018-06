Hamburg (dpa) - Ein Rocker ist an der Hamburger Reeperbahn durch Schüsse schwer verletzt worden. "Der Mann saß in einem haltenden Taxi, als das Feuer eröffnet wurde", sagte ein Sprecher der Polizei. Er kam in der Nacht mit Blaulicht ins Krankenhaus. Das Taxi sehe aus wie ein Sieb. Wie viele Schüsse genau abgefeuert wurden, war noch unklar. Es gab mehrere Festnahmen. Die Beamten stellten auch Autos sicher. Der Taxifahrer sei mit einem Schock davon gekommen. Eine Mordkommission ermittelt.

