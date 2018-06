Jerusalem (AFP) Die Pläne zum Bau von Siedlerwohnungen in einem besonders umstrittenen Gebiet des besetzten Westjordanlands sind nach Angaben der israelischen Regierung ohne offizielle Genehmigung erstellt worden. Der frühere Wohnungsbauminister Uri Ariel habe die Pläne "auf eigene Initiative und ohne die erforderliche Genehmigung" vorangetrieben, hieß es am Dienstag in einer Erklärung aus dem Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. "Diese Pläne haben daher keinen Bestand und sind für niemanden bindend." Ariel ist heute Landwirtschaftsminister.

