Madrid (AFP) Weil sie ihren Bruder in einem verdreckten, winzigen Raum ohne Dach eingesperrt haben, sind in Spanien ein 76-jähriger Mann und seine 61-jährige Schwester festgenommen worden. Der 59-jährige Bruder sei in der Nähe der südspanischen Stadt Sevilla unter "unmenschlichen Bedingungen" in einer Art Taubenschlag nackt ohne fließendes Wasser und ohne Toilette eingesperrt gewesen, teilte die spanische Polizei am Dienstag mit. Das Geschwisterpaar hatte sich die Sozialleistungen ihres Bruders in Höhe von 1000 Euro monatlich unter den Nagel gerissen.

