Bangkok (AFP) Der Lieblingshund von Thailands König Bhumibol Adulyadej ist tot. "Khun Tongdaeng" sei am 26. Dezember "friedlich im Klai Kangwon Palast verstorben", teilte die Veterinärabteilung der Kasetsart Universität am späten Montagabend mit. Der Begriff "Khun" entspricht etwa der Bezeichnung "gnädige Frau". Der Tod des Tieres, das etwas mehr als 17 Jahre alte wurde, sorgte in den thailändischen Zeitungen am Dienstag für Schlagzeilen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.