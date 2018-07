Ankara (AFP) Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat die Forderung der Kurdenpartei HDP nach einer Autonomie der türkischen Kurdengebiete als "Verrat" bezeichnet. "Was dieser Co-Vorsitzende getan hat, ist Verrat, eine klare Provokation", sagte Erdogan am Dienstag vor Journalisten am Istanbuler Flughafen vor einem Abflug nach Saudi-Arabien. Er bezog sich auf den HDP-Co-Vorsitzenden Selahattin Demirtas. Gegen diesen waren zuvor Ermittlungen wegen verfassungsfeindlicher Äußerungen über eine mögliche Autonomie der türkischen Kurdengebiete eingeleitet worden.

