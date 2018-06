New York (AFP) Vor der großen Silvesterfeier haben die Behörden in New York allen Einheimischen und Touristen versichert, dass sie keine Angst vor Anschlägen haben müssten. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sagte am Dienstag in einem Radiointerview, dass die Sicherheitsmaßnahmen vor den Feiern zum Neuen Jahr "umfassender sind denn je". Er versicherte: "Die Planung ist außergewöhnlich. Wir haben eine riesige Zahl von Polizisten am Silvesterabend draußen."

