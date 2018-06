Washington (AFP) Die Rekorddürre in Kalifornien bedroht einer neuen Studie zufolge fast 60 Millionen große Bäume in dem US-Staat. Selbst wenn das Wetterphänomen El Nino zumindest vorübergehend für mehr Niederschläge sorgen sollte, könnten die kalifornischen Wälder irreparablen Schaden erleiden, heißt es in dem am Montag in der Fachzeitschrift Proceedings der National Academy of Sciences veröffentlichten Bericht.

