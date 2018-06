Washington (AFP) Ein führendes französisches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) mit direkten Verbindungen zu den Attentätern von Paris ist nach Angaben der US-Armee in Syrien getötet worden. Der Franzose Charaffe al Mouadan sei an Heiligabend getötet worden, sagte der für die Anti-IS-Koalition zuständige Sprecher der US-Armee, Steve Warren, am Dienstag vor Journalisten. Al Mouadan habe "aktiv weitere Angriffe gegen den Westen geplant", hob Warren hervor.

