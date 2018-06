Washington (dpa) - In den USA sorgt das extreme Wetter der vergangenen Tage mit Tornados und schweren Schneefällen für Flugausfälle und glatte Straßen. Gestern wurden wetterbedingt mehr als 1000 Flüge gestrichen, es gab rund 2000 Verspätungen, wie die Zeitung "USA Today" berichtete. Das Autofahren geriet vielerorts auf eisglatten Straßen und Autobahnen zur Rutschpartie. Der US-Wetterdienst erwartet im Mittleren Westen und im Nordosten erneut Schnee und Eis. In den vergangenen Tagen kamen mindestens 43 Menschen in den USA durch Unwetter ums Leben.

