Brüssel (AFP) Die belgische Polizei hat im Zusammenhang mit den Paris-Anschlägen am Mittwoch erneut eine Wohnung im Brüsseler Problemviertel Molenbeek durchsucht und einen Menschen zur Vernehmung in Gewahrsam genommen. Ein Richter werde vermutlich am Donnerstagmorgen entscheiden, ob dieser wieder freigelassen oder verhaftet werde, verlautete aus Justizkreisen.

