Brüssel (AFP) Nach den Festnahmen wegen möglicher Anschlagspläne zu Silvester in Brüssel konzentrieren sich die Ermittlungen auf einen Motorradclub aus dem Großraum der belgischen Hauptstadt. Die "Kamikaze Riders" aus dem Vorort Anderlecht seien im Visier, verlautete am Mittwoch aus dem Umfeld der Ermittlungen. Zuvor hatten belgische Medien berichtet, dass die beiden in den vergangenen Tagen festgenommenen Verdächtigen in dem Motorradclub aktiv waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.